Качели на площади Ленина сломали сразу после открытия сквера у Торговых рядов. Фото: vk.com/glavarzn

Только-только появившиеся на площади Ленина в Рязани качели демонтировали из-за того, что кто-то их сломал. Произошло это почти сразу после открытия сквера у Торговых рядов, сообщает глава горадминистрации Елена Сорокина.

В публикации чиновницы от 17 мая говорится, новые качели планируется установить на следующей недели.

«Полиции передано видео с камер наблюдения. Поручила установить на площадке информационную табличку с возрастными ограничениями по использованию игрового оборудования», - заявила градоначальница на официальной страничке.

Также она отметила, что работы в сквере близки к завершению. Там обустроили игровую зону с резиновым покрытием, модернизировали освещение, установили лавочки и шезлонги, уложили рулонный газон, возвели амфитеатр, сцену и подиум. Остался фонтан: его облицуют керамогранитом и заменят подсветку.