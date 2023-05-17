В Рязоблдуме 17 мая обсудили мероприятия по сохранению и восстановление водных объектов

Депутаты интересовались ходом работ по расчистке русла реки Солотча. Фото: Рязоблдума.

Сохранение и восстановление водных объектов стало одной из тем обсуждения в ходе заседания Рязанской областной Думы 17 мая. Реализации одноименной подпрограммы госпрограммы Рязанской области «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки» был посвящен правительственный час. Выступал с докладом и отвечал на вопросы региональных парламентариев министр природопользования Рязанской области Александр Новиков.

Министр рассказал о значимых мероприятиях, реализованных или реализуемых в Рязанской области в рамках подпрограммы в 2022-2023 годах. Это, в том числе завершение работ по расчистке русла реки Солотча. Депутаты, среди которых Григорий Парсентьев и Екатерина Мухина, активно интересовались судьбой данного объекта. Александр Новиков признал, что предыдущие подрядчики не справились с исполнением контракта, однако прежние ошибки исправлены, и работы будут выполнены до 25 ноября текущего года.

Выступал с докладом и отвечал на вопросы региональных парламентариев министр природопользования Рязанской области Александр Новиков. Фото: Рязоблдума

Депутат Андрей Глазунов попросил докладчика назвать планируемые к расчистке водные объекты и пояснить порядок их включения в программу. Александр Новиков ответил, что муниципалитеты должны инициировать комиссионное обследование с участием представителей министерства и научных организаций, по итогам которого принимается решение о выделении средств на разработку проектно-сметной документации (ПСД). На основе ПСД формируется заявка в Федеральное агентство водных ресурсов на выделение средств. В 2023 году, следуя этой процедуре, объявлена закупка на разработку ПСД на расчистку реки Трубеж от слияние Плетенки и Павловки до Рязанского кремля. Кроме того, будет расчищен Ермишинский пруд - памятник природы областного значения.

Татьяна Баринова передала Александру Новикову жалобу жителей улицы Старое Село на загрязнение ручья Песоченка. По словам докладчика, произведен отбор проб, и министерство после получения результатов их анализа намерено принять меры в рамках своих полномочий.

По итогам правительственного часа Рязанской областной Думы будут сформированы рекомендации в адрес министерства природопользование, чтобы исполнительный орган власти учел их в своей работе.