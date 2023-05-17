«Единая Россия» объявляет о старте конкурса «Семья России»

Стартовал первый этап конкурса «Семья России»

15 мая, в Международный день семьи, в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья» стартовал первый этап конкурса «Семья России». Первый этап будет называться «История моей семьи» и продлится до 28 мая 2023 года.

Потенциальным участникам предлагается направить конкурсные работы об истории своей семьи, используя фотографии, видеоролики и иные оцифрованные семейные «артефакты». Лучшие работы будут размещены на сайте проекта премия-семья.рф.

Конкурс проходит на сайте проекта в четыре онлайн-этапа.

Выбрав номинацию, семьи принимают участие в четырех последовательных тематических этапах: «Письмо «История моей семьи», «Видео открытка «Секреты семейного счастья», «Послание «Советы молодым», «Рубрика «1 день с моей семьей».

Первый этап конкурса «Письмо «История моей семьи» будет проходить с 15 по 28 мая. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо пройти регистрацию на сайте проекта премия-семья.рф и направить работу с рассказом о своей семье на электронный адрес: premia.semya.rossii@mail.ru с указанием ФИО, региона проживания и наименования одной из номинаций: «Счастливое детство», «Семьи-долгожители», «Глава семьи – Защитник Родины», «Семья Донбасса – семья России».

Конкурсные работы принимаются в формате видеоролика, презентации с медиа и графическими элементами или в виде текстового эссе.

Подведение итогов первого этапа конкурса пройдет с 29 мая по 11 июня. Организационный комитет проведет оценку работ и определит двенадцать победителей: три победителя в каждой из четырех номинаций.

С более подробной информацией об условиях участия в конкурсе и регламентом его проведения можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

Проект «Семья России» реализуется экспертно-просветительским центром помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор родителей» при поддержке Фонда президентских грантов в рамках партпроекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия». Он призван выявить и поощрить благополучные многодетные семьи, истории которых станут позитивным примером для общества.