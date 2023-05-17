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НовостиОбщество17 мая 2023 13:54

Ушел из жизни тренер Владимир Крайников

Он внес большой вклад в развитие детского спорта в городе Сасово и Рязанской области
Источник:kp.ru
17 мая умер Владимир Крайников, тренер по полиатлону из города Сасово.

17 мая умер Владимир Крайников, тренер по полиатлону из города Сасово.

17 мая не стало тренера из города Сасово Владимира Крайникова, сообщает министерство физической культуры и спорта Рязанской области. Два месяца назад, 19 марта, ему исполнилось 72 года.

В некрологе сказано, что в 1999 году Владимир Михайлович стал одним из первых тренеров по полиатлону.

«Всю свою жизнь он посвятил спорту, внес большой вклад в воспитание подрастающего поколения и развитие детского спорта в городе Сасово и Рязанской области. Его воспитанники добивались высоких результатов на соревнованиях международного, всероссийского и областного уровня», - написали о Владимире Крайникове в минспорта.

Коллеги Владимира Михайловича из спортивных организаций скорбят о его уходе и выражают соболезнования его родным и близким.