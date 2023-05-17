Актуальные вопросы среднего профессионального образования обсудили в Рязоблдуме

В ходе правительственного часа выступили три докладчика.

17 мая на заседании Рязанской областной Думы состоялся правительственный час на тему «Подготовка кадров для ключевых отраслей экономики. Реализация в Рязанской области федерального проекта «Профессионалитет». Акцент был сделан на развитие в регионе системы среднего профессионального образования в тесном взаимодействии с работодателями.

По словам заместителя министра образования Рязанской области Александра Лощинина, цель проекта - поддержка образовательно-производственных кластеров для синхронизации кадровых потребностей предприятий различных отраслей экономики в условиях импортозамещения. Участники таких кластеров - как колледжи, так и предприятия - имеют целый ряд преимуществ: от расширенных возможностей по целевой подготовке студентов и трудоустройству выпускников до получения дополнительной материальной поддержки для формирования материально-технической базы и налоговых вычетов.

В качестве примера Александр Евгеньевич привел образовательно-производственный кластер «Машиностроение», созданный в 2022 году. С привлечением средств федерального бюджета и предприятий-участников удалось создать восемь лабораторий и мастерских. По трем образовательным программам обучаются 260 студентов. В 2023 году будут созданы еще два кластера - по направлениям сферы услуг и радиоэлектроники.

Как отметила первый заместитель министра экономического развития Рязанской области Нина Соломонова, в регионе проводится регулярный мониторинг потребности предприятий в кадрах со средним профессиональным образованием. Отвечая на вопрос депутата Виктора Малюгина, она сообщила, что только предприятиями радиоэлектронной промышленности на сегодняшний день требуются почти 900 человек. Также Нина Васильевна анонсировала внесение в региональный парламент законопроекта о инвестиционном налоговом вычете для участников образовательно-производственных кластеров и в ответ на вопрос депутата Татьяны Гусевой объяснила, как в случае принятия будет действовать данный механизм.

Виктор Малюгин спросил о подготовке кадров для ВПК.

Татьяна Баринова, обратившись к докладчикам, подняла актуальную для системы среднего профессионального образования тему отсутствия общежитий. Сергей Гришков высказался о важности активного привлечения к учебном процессу специалистов-практиков. Екатерина Мухина поинтересовалась, какие меры принимаются для финансового стимулирования студентов и наставников во время производственной практики.

Еще одним докладчиком стал ректор Рязанского радиотехнического университета Михаил Чиркин. Он рассказал об особенностях реализации программ СПО в структуре вузов, и, в частности, в подразделении РГРТУ - Рязанском станкостроительном колледже.

«Кадры решают все. В этой сфере у нашего региона есть успехи, но есть и нерешенные вопросы. Вместе с предпринимательским сообществом, торгово-промышленной платой, представителями профессионального образования необходимо эту тему проработать, чтобы составить рекомендации профильным министерствам и представить проект на утверждение», - подытожил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.