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НовостиОбщество17 мая 2023 12:57

Рязанцы и гости города смогут подняться на Соборную колокольню

Об этом сообщает официальный сайт Рязанской епархии
Источник:kp.ru
Такие виды открываются с колокольни кремля.

Такие виды открываются с колокольни кремля.

В среду, 17 мая, официальный сайт Рязанской епархии сообщил, что Соборная колокольня Рязанского кремля открыта для посещения. Горожане и наши гости могут взглянуть на окрестности с высоты птичьего полета.

Всем желающим подняться на смотровую площадку рекомендовано обратиться в магазин сувениров, расположенный на территории Архиерейского двора Рязанского кремля.

К сожалению, на сайте епархии не указаны ни стоимость посещения, ни время и дни когда это можно сделать. Указан телефон для справок (4912) 30-07-35.