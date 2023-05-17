Почти июльская жара накроет Рязанскую область 18 мая, а дальше – резко похолодает

В четверг в Рязанской области будет еще по-летнему тепло.

В четверг, 18 мая, в Рязанской области будет по-летнему тепло. Синоптики областного филиала Росгидромета ожидают, что в дневное время столбики термометров дотянутся до +23…+28 градусов, что больше соответствует климатической норме июля.

При этом относительно тепло даже предстоящей ночью – в регионе воздух остынет только до +5…+10 по Цельсию. В течение дня прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ночью ветер переменный и слабый, не выше 2 – 7 метров в секунду, днем поменяет направление на западное и окрепнет до 5 – 10 м/с.

Однако по словам специалистов погодного центра «Фобос», период летнего тепла в средней полосе может скоро закончиться. Уже в пятницу центр страны пересечет холодный атмосферный фронт, который вызовет дожди и вернет температуру в климатические рамки. Не обойдется без осадков и в ближайшие выходные, а термометры покажут только +18 градусов.