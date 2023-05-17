В 2023 году Рязань планирует отметить свой день рождения в последние выходные августа. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В 2023 году Рязань планирует отметить свой день рождения 26 августа. Такую дату предложила мэрия на заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской думы в среду, 17 мая.

По мнению чиновников, к этому времени большинство рязанцев уже вернутся из отпусков и каникул, поэтому смогут посетить праздничные мероприятия, которые будут проводиться в городе. Как и в минувшем году День рождения Рязани планируется совместить с Форумом древних городов, что поможет привлечь внимание к областному центру и со стороны туристов. Рассматривая вопрос, депутаты предложили задействовать в празднованиях не только центральную часть города, но и его окраины, где вполне можно организовать мероприятия на локальных площадках.

Теперь окончательное решение по дате должна принять городская дума на своем очередном заседании.