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НовостиПроисшествия17 мая 2023 8:21

После смерти 14-летнего сасовца прокуратура начала проверку

Возможной причиной смерти называют отравление газом
Источник:kp.ru
В Сасове Рязанской области умер 14-летний подросток.

В Сасове Рязанской области умер 14-летний подросток.

В Рязанской области скончался сасовский подросток. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

По информации ведомства, причина смерти 14-летнего подростка из Сасово пока не установлена. Юноша мог надышаться газом, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сасовская межрайонная прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего. Проверка поставлена на личный контроль межрайонного прокурора.

Похороны мальчика прошли во вторник, 16 мая.