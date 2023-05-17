После смерти 14-летнего сасовца прокуратура начала проверку

В Сасове Рязанской области умер 14-летний подросток.

В Рязанской области скончался сасовский подросток. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

По информации ведомства, причина смерти 14-летнего подростка из Сасово пока не установлена. Юноша мог надышаться газом, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сасовская межрайонная прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего. Проверка поставлена на личный контроль межрайонного прокурора.

Похороны мальчика прошли во вторник, 16 мая.