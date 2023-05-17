Появились фото и подробности ДТП на улице Ленина в Рязани, в котором пострадал мотоциклист

ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Свободы. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области

Областное управление МВД опубликовало фотографии с места ДТП, которое произошло во вторник, 16 мая, на пересечении улиц Ленина и Свободы в центре Рязани, а также рассказало подробности произошедшего дорожного происшествия.

Как установили инспекторы, инцидент случился примерно в 19.30. В автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 33-летний житель областного центра, врезался мотоцикл Suzuki, которым управлял 30-летний рязанец.

В результате столкновения мотоциклист и его 32-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы. По факту произошедшего ДТП областная Госавтоинспекция продолжает проверку.