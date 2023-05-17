Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 мая 2023 8:04

Появились фото и подробности ДТП на улице Ленина в Рязани, в котором пострадал мотоциклист

Авария произошла вечером 16 мая
Источник:kp.ru
ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Свободы. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области

ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Свободы. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области

Областное управление МВД опубликовало фотографии с места ДТП, которое произошло во вторник, 16 мая, на пересечении улиц Ленина и Свободы в центре Рязани, а также рассказало подробности произошедшего дорожного происшествия.

Как установили инспекторы, инцидент случился примерно в 19.30. В автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 33-летний житель областного центра, врезался мотоцикл Suzuki, которым управлял 30-летний рязанец.

В результате столкновения мотоциклист и его 32-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы. По факту произошедшего ДТП областная Госавтоинспекция продолжает проверку.

В ДТП пострадали мотоциклист и его пассажир. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области

В ДТП пострадали мотоциклист и его пассажир. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области