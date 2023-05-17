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НовостиПроисшествия17 мая 2023 6:02

Погиб, помогая с ремонтом. 64-летний летний мужчина всего лишь оступился, и случилось непоправимое

В Рязанской области 64-летний мужчина погиб, помогая товарищу с ремонтом
Источник:kp.ru
В Рязанской области 64-летний мужчина погиб, помогая товарищу с ремонтом.

В Рязанской области 64-летний мужчина погиб, помогая товарищу с ремонтом.

16 мая в Скопинском районе погиб 64-летний мужчина. По предварительным данным, трагическая случайность произошла во время ремонтных работ.

Мужчина помогал товарищу с ремонтом в доме недалеко от трассы Р-22 «Каспий». Как сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на следователя, в какой-то момент он оступился и ударился головой.

Окончательно причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Она проводится в рамках доследственной проверки, организованной Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области проводит.