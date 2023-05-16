20 мая изменят схему движения автобусов на время «Зеленого марафона» В Рязани

В субботу, 20 мая, в Рязани изменят схему движения городского транспорта на время проведения спортивного проекта «Зеленый марафон». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В этот день с 11.45 до 13.30 городской пассажирский транспорта будет двигаться так:

- автобусы №41М2 между остановками «Рязанский Кремль» и «Улица Кальная» будут следовать по улицам Грибоедова, Есенина, Кальной (в прямом и обратном направлении), далее - по своему маршруту.

- Автобусы №№ 45М2, 46М2, 62М2, 75М2 между остановками «Рязанский государственный университет» и «улица Кальная» будут следовать по улицам Грибоедова, Есенина, Кальная (в прямом и обратном направлении), далее - по своим маршрутам.