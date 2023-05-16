Рязанская область стала худшей в России по рождаемости за январь-март

Рязанская область по-прежнему среди отстающих по показателям рождаемости.

Росстат опубликовал данные о естественном движении населения в I квартале 2023 года. Рязанская область, если рассматривать рождаемость, стала отстающей по динамике в сравнении с 2022 годом и показателю на 1000 человек населения.

За январь-март в регионе родилось на 11,7% меньше детей: 1546 при 1751 за тот же период 2022 года. Хуже Рязанской области динамика рождаемости только в четырех регионах: Ненецком АО (-18,5%), Севастополе (-18,4%), Калининградской области (-16,6%) и Республике Алтай (-14,7%).

Кроме того, у Рязанской области оказался самый низкий в России коэффициент рождаемости, а именно 5,8. Это количество новорожденных на 1000 человек населения. Рязанская область — единственный регион, где показатель был меньше 6. Следом в аутсайдерах Мордовия, Смоленская и Ленинградская области.