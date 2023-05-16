Рязанские дети-инвалиды могут пройти реабилитацию в «Сосновом бору»

В санатории «Сосновый бор» под Рязанью могут пройти реабилитацию дети-инвалиды. Об этом 16 мая напомнила министр труда и соцзащиты Наталья Суворова на встрече с рязанскими семьями, в которых воспитывают детей с ограничениями по здоровью. Встреча прошла в рамках проекта «Крепкая семья», сообщается на сайте регионального министерства труда и соцзащиты.

Желающим получить услугу нужно записаться на портале Госуслуг. Для этого нужно выбрать раздел «Признание нуждающимся в социальном обслуживании», а в перечне поставщиков услуг – «Центр реабилитации инвалидов». Либо можно записаться по телефону 8(4912) 212-730.