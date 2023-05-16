За семь лет общий коэффициент рождаемости в Рязанской области снизился почти на четыре промилле Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2021 году в регионе на тысячу человек родилось 7912 человек, что на 4648 меньше, чем в 2015 году. Об этом КП-Рязань сообщили в Рязаньстате.

Общий коэффициент рождаемости в 2021 году составил 7,2 промилле, что на 3,9 промилле меньше, чем в 2015 году (11,1 промилле). Промежуточные результаты по общей рождаемости таковы: 11,3 промилле - в 2016 году, 9,8 промилле - в 2017 году, 9,2 промилле - в 2018 году, 8,3 промилле - в 2019 году и 7,9 промилле - в 2020 году. Как отмечают в Рязаньстате, общий коэффициент рождаемости характеризует отношения числа родившихся живыми в течение года к среднегодовой численности населения.

Что касается суммарного коэффициента рождаемости, то он показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного возраста с 15 до 50 лет. Его величина зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в году. По этому показателю данные следующие:

2015 год – 1,64 (родилось 12560 человек)

2016 год – 1,7 (родилось 12792 человек)

2017 год – 1,51 (родилось 11006 человек)

2018 год – 1,45 (родилось 10273 человека)

2019 год – 1,35 (родилось 9236 человек)

2020 год – 1,31 (родилось 8676 человек)

2021 год – 1,24 (родилось 7912 человек).