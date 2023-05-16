Замгубернатора Швакова: Две городские ярмарки благоустроят в Рязани

Облправительство выделило деньги на благоустройство двух городских ярмарок в Рязани. Замгубернатора опубликовала эскизы.

С конца мая в Рязани начнут благоустраивать городские ярмарки. Облагородить планируется две площадки для уличной торговли - на улице Крупской возле ЦНТИ и у ТЦ «Кит» в микрорайоне Канищево. Об этом сообщила заместитель председатель облправительства Юлия Швакова на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Средства на благоустройство выделило Правительство Рязанской области, организатором ярмарок станет региональное Агентство развития бизнеса», - проинформировала замгубернатора.

По словам Шваковой, работы начнут с площадки на улице Крупской. До конца мая там должны уложить асфальт, обустроить ливневую канализацию, мусорную площадку и санитарную зону. Также в планах монтаж системы электроснабжения, озеленение, установка скамеек и малых архитектурных форм.

Приступить к благоустройству ярмарки на пересечении улиц Станкозаводской и Интернациональной планируется в августе.

«По окончании работ на площадках продолжится проведение ярмарок выходного дня, участие в которых для товаропроизводителей останется бесплатным», - написала Швакова.

Еще замгубернатора заявила, что к участию в ярмарках не будут допускать перекупщиков. Для этого власти намерены ввести критерии отбора продавцов.