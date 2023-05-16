Выехал на встречку и погубил трех человек. Вынесен приговор мигранту - виновнику жуткого ДТП под Рязанью

Автокатастрофа произошла 2 ноября 2022 года на 167 километре трассы М-5 «Урал».

Прокуратура Рязанской области сообщила о вступлении в законную силу приговора виновника ДТП с тремя погибшими в Рыбновском районе. Дело рассматривалось в Рыбновском районном суде. Приговор гражданину одной из стран Средней Азии оглашен еще 16 марта.

Автокатастрофа произошла 2 ноября 2022 года на 167 километре трассы М-5 «Урал». Марлен У., управляя большегрузом MAN, выехал на встречную и совершил столкновение с легковым автомобилем Skoda Octavia. Люди в салоне иномарки - 36-летний водитель из Москвы и пассажиры в возрасте 33 и 45 лет - скончались на месте ДТП. Дальнобойщика задержали и поместили под стражу.

В итоге водитель, погубивший трех человек, по ч. 5 ст. 264 УК РФ получил 3 года лишения свободы в колонии-поселении и на 2,5 года после отбытия основного наказания лишен права управа управления транспортными средствами. Как отмечается, суд выносил решение «с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств».