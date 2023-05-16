«Работаете так, чтобы было не стыдно». Рязанский губернатор награждал экс-главу Чеченстата, и вот в связи с чем

Среди советников рязанского губернатора Павла Малкова оказался экс-глава Чеченстата Рамзан Дигаев.

16 мая на заседании правительства Рязанской области губернатор Павел Малков вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Рамзану Дигаеву. Его представили как советника губернатора. При этом Рамзан Дигаев известен как человек, который с 2000 года руководил Чеченстатом - органом государственной статистике в Чечне.

Медаль вручалась с формулировкой: «За трудовые успехи и многолетнюю добросоветсную работу» Также Павел Малков поздравил Рамзана Дигаева с 65-летием.

«Как раз к юбилею поступила высокая государственная награда - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». Знаем все, что награда выдана за реальные заслуги. Вы всегда работаете так, чтобы было не стыдно. Всегда показываете реальный результат, несмотря ни на какие обстоятельства», - сказал глава региона.

Губернатор заявил, что сейчас Рамзан Дигаев «работает на благо Рязанской области». Каковы конкретно его функции, Павел Малков не уточнил.