Депутаты поинтересовались у администрации, сколько промышленных предприятий в Рязани оборудовало очистные сооружения

Депутаты Рязанской областной Думы направили депутатский запрос в администрацию города, в котором поинтересовались, сколько промышленных предприятий в городе оборудованы системами очистки стоков. Об этом КП-Рязань сообщили народные избранники.

- С 1 июля 2020 года правительство РФ изменило правила холодного водоснабжения и водоотведения. Однако в Рязани этого не произошло нормативы на стоки 2000-х годов. Системы «Водоканала» убиваются сероводородом, - написали депутаты.

В пример, хотя и далеко не лучший, народные избранники приводят Нижегородскую область, где предприятия либо имитируют реконструкцию очистных сооружений, либо выполняют работы точечно.

Об ответе на запрос редакция сообщит, как только результат станет известен.