На улице Тимакова 14 мая молодой рязанец до смерти избил знакомого

14 мая в Рязани произошел конфликт, обернувшийся трагическими последствиями. СУ СКР по Рязанской области сообщает о возбуждении уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст.111 УК ).

Подозреваемый - ранее судимый житель Рязани 2000 года рождения. По данным следствия, в воскресенье он выпивал со знакомым возле одного из домов на улице Тимакова. В ходе ссоры он стал бить собутыльника по голове и нанес травмы, от которых тот скончался на месте.

«Подозреваемый в совершении преступления задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.