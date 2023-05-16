Глава Сасовского района поддержал инициативу рязанского студента-историка

Партизанский отряд "Свобода и справедливость". Серафим Ларюшин второй справа в верхнем ряду.

Глава Сасовского района Сергей Макаров поддержал инициативу студента РГУ им. С.А. Есенина Ярослава Мишина об увековечивании памяти партизана Серафима Ларюшина.

Ранее студент-историк Ярослав, работая с архивными документами, установил, что уроженец Сасовской земли, призванный в армию 1 января 1942 года и прошедший всю войну, никак не увековечен в истории родного края. В августе сорок второго Ларюшин попал в плен под Сталинградом. Содержался в лагерях для военнопленных откуда бежал, перебив немецкий конвой. Далее до окончания войны партизанил в итальянском отряде «Свобода и справедливость».

Документы, собранные Ярославом Мишиным, позвонили внести имя Серафима Ларюшина на памятную плиту у обелиска в селе Новое Березово и в электронную версию Книги Памяти. Также глава района обратился к администрации города Сасово с просьбой разместить фамилию партизана на мемориальной доске около вечного огня в райцентре.