Москвич попал под суд за покушении на дачу взятки 300 тыс. рублей рязанскому полицейскому

Житель Москвы предстанет перед судом в Рязанской области за покушение на дачу взятки полицейскому в крупном размере. Обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ предъявлено мужчине 1974 года рождения.

Следствие считает, что в феврале 2023 года в служебном кабинете отделения полиции москвич предложил сотруднику 300 тыс. рублей «за сокращение сроков оформления необходимых ему документов».

«Преступление не было доведено до конца, поскольку полицейский отказался от получения незаконного денежного вознаграждения», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Уголовное дело расследовал Сасовский межрайонный следственный отдел.