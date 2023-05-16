Губернатор определил 12 членов нового состава Общественной палаты Рязанской области

Губернатор Павел Малков определил 12 членов нового состава Общественной палаты Рязанской области. Проект постановления пока не утвержден, но размещен на сайте регионального правительства.

Предыдущий состав сформирован в 2020 году. Срок полномочий - три года. По закону треть из 36 членов палаты утверждает глава региона, треть - Рязанская областная Дума, а оставшуюся треть - люди, уже вошедшие в новый состав.

В списке губернатора пять действующих членов ОП:

- Николай Войтков, председатель совета РОО Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

- Ольга Воронова, руководитель Центра региональных проектов и анализа баз данных РГУ им. С.А. Есенина;

- Святослав Голубятников, председатель РООО ветеранов-десантников «Опыт поколений»;

- Наталья Гришина, председатель регионального отделения «Союза женщин России»;

- Николай Стрелков, председатель совета регионального отделения «Поискового движения России».

Также в список вошли:

- Евгений Баранцев, ответственный секретарь редакционной коллегии по изданию многотомной книги Рязанской области «Солдаты Победы. 1941 – 1945», главный редактор «Комсомольской правды в Рязани»;

- Анна Воронкова, член молодежной администрации города Рязани;

- Любовь Голикова, учитель Многопрофильной школы № 17 им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова;

- Роман Иголкин, член РОО Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;

- Татьяна Косачева, председатель совета РО Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых»;

- митрополит Рязанский и Михайловский Марк (Сергей Головков);

- Людмила Ягидарова, руководитель инициативной группы Комитета семей воинов Отечества Рязанской области.