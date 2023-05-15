Умерла преподаватель Рязанского госуниверситета Татьяна Селиванова

Татьяна Владимировна Селиванова.

14 мая ушла из жизни Татьяна Селиванова. Кандидат медицинских наук, доцент, она еще в 1976 году начала преподавать в пединституте (ныне - Рязанский госуниверситет им. С.А. Есенина) анатомию и физиологию.

С 1993 по 2005 годы Татьяна Владимировна была деканом естественно-географического факультета. С 1997 по 2008 годы она также работала в должности ответственного секретаря приемной комиссии.

«Она была чутким, отзывчивым человеком, который пользовался большим уважением в коллективе у сотрудников и обучающихся», - рассказали о Татьяне Силивановой в группе Института естественных наук РГУ.

Церемония прощания состоится 17 мая в 12:00 в Николо-Ямской церкви (ул. Циолковского,8).