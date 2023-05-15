29 мая в Рязани выступит ANNA ASTI

29 мая в Рязани, во дворце спорта «Олимпийский», выступит ANNA ASTI. Она открыла новую главу своей творческой карьеры и вернулась на сцену уже в роли сольной артистки.

«Singing soul of a woman - новый девиз исполнительницы, который говорит о борьбе за голоса женщин, и их поддержке своими песнями. Несмотря на новое звучание, певица сохранила свой фирменный стиль: ANNA ASTI, ее песни и ее голос всегда оказывают на слушателей исцеляющий для души эффект», - рассказали организаторы концерта.

«Я искренне верю, что смогу помочь многим женщинам обрести себя, не сдаваться, гордиться собой и не останавливаться на пути у любых препятствий» - это уже слова самой артистки.

Как отмечается, ANNA ASTI - это первая русскоязычная исполнительница, попавшая в ТОП-50 мирового чарта артистов Apple Music (пик - 39 место). Помимо этого, Анна - первая среди исполнительниц, чей альбом попал в топ-100 чартов Apple Music таких стран как Германия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Мальта и Нидерланды.

Начало концерта - в 19:00. Возрастная категория 12+.