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НовостиОбщество15 мая 2023 12:09

Рязаньстат: 93% семейных пар в регионе живут в законном браке

Доля многодетных семей выше всего в Александро-Невском районе, а ниже всего в Рязани
Источник:kp.ru
Рязаньстат рассказал о рязанских семьях с точки зрения статистики.

Рязаньстат рассказал о рязанских семьях с точки зрения статистики.

Рязаньстат охарактеризовал семьи региона с точки зрения статистики. Всего в Рязанской области 261 тысяча семей, и в законном браке проживают 93% пар.

Большая часть существующих союзов, почти по 89 тысяч, - между людьми в возрастных группах 35-45 и 55-65 лет. Молодых пар до 35 лет на данный момент 33,3 тысячи.

Несовершеннолетние дети есть у 57 тысяч пар. Семьи с тремя и более детьми чаще всего можно встретить в Александро-Невском (13,3% от общего числа), Милославском (11,9%) и Скопинском (10,7%) районах. Наименьшая доля многодетных семей в Рязани, а именно 4,8%.

Среди пар моложе 35 лет только 1 тыс. семей - многодетные.