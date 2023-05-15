Министр спорта России Олег Матыцин работает в Рязани 15 мая

15 мая в Рязанскую область с рабочей поездкой прибыл министр спорта России Олег Матыцин.

15 мая рабочую поездку в Рязанскую область совершает министр спорта России Олег Матыцин. В региональном правительстве состоялась его встреча с губернатором Павлом Малковым местным главой минспорта Владиславом Фроловым.

Как сообщает пресс-служба кабмина, разговор шел о реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и значимых отраслевых проектов, а также о создании современной спортивной инфраструктуры, поддержке профессионального и массового спорта. Малков проинформировал Матыцина о ходе строительства ключевых объектов и об успехах рязанских спортсменов.

Говоря о Рязанской области, Матыцин заявил,что все показатели Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года в регионе «выполняются и даже перевыполняются»

«Спорт сегодня – это не только медали, инфраструктура, это еще идеология, воспитание молодежи в духе патриотизма, что сейчас важно как никогда», - выразил свое мнение федеральный управленец.