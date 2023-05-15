В Рязани состоялась встреча главы Минспорта России Олега Матыцина и губернатора Павла Малкова

Рабочая встреча Министра спорта России Олега Матыцина и Губернатора Рязанской области Павла Малкова.

15 мая Губернатор Павел Малков обсудил вопросы развития физической культуры и спорта в регионе с Министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным, который прибыл в Рязанскую область с рабочей поездкой.

Речь шла о ходе выполнения федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», реализации значимых отраслевых проектов, работе по созданию современной спортивной инфраструктуры, поддержке профессионального и массового спорта. Во встрече принял участие министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов.

Губернатор поблагодарил главу Минспорта РФ за внимание к региону. «Многие объекты, которые строятся в Рязанской области при поддержке федерального центра, вы держите на контроле. Некоторые уже ввели в эксплуатацию, ряд других будут закончены в ближайшее время. В целом у нас большие планы по развитию спорта и инфраструктуры, необходимой людям, – сказал Павел Малков. – Мы активно используем все возможности для того, чтобы развитие спорта в регионе было системным. Помимо федеральной поддержки из резервного фонда области выделяем дополнительные средства, серьезно работаем над привлечением инвестиций в эту сферу. Есть ряд объектов, которые были созданы и создаются за счет механизмов государственно-частного партнерства. У нас нет ни одного вида спорта, где нет развития. Везде есть рост и новые достижения. Будем продолжать эту работу и рассчитываем на федеральную поддержку».

Павел Малков добавил, что спорт очень популярен в регионе и активно развивается. Ежегодно растет количество рязанцев, которые занимаются физкультурой. Профессиональный спорт тоже развивается. По его словам, в настоящее время дорабатываются механизмы управления процессами, выстраивается вертикально-интегрированная структура в отдельных направлениях, в том числе в футболе, хоккее, что позволит повысить эффективность работы всей системы. Губернатор также коротко проинформировал главу Минспорта РФ о ходе строительства ключевых объектов, планах развития, основных спортивных успехах региона.

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что в Рязанской области развитию спорта уделяется большое внимание, и профессионального, и массового. Он поблагодарил Губернатора за активную позицию в этом вопросе. «Практически все показатели, которые определены Стратегией развития физической культуры и спорта до 2030 года, выполняются и даже перевыполняются. Это касается и строительства объектов, и вовлечения людей в спорт, - сказал Олег Матыцин. – Спорт сегодня – это не только медали, инфраструктура, это еще идеология, воспитание молодежи в духе патриотизма, что сейчас важно, как никогда». Он подчеркнул, что Правительство региона работает в тесном сотрудничестве с Минспорта РФ, совместные усилия позволяют успешно реализовывать поставленные задачи. Олег Матыцин также положительно оценил работу региона с инвесторами, которые вкладывают в развитие рязанского спорта.