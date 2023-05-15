Один человек погиб и трое пострадали в страшном ДТП на трассе М-5 в Рязанской области

ДТП в Шацком районе унесло жизнь 43-летней женщины. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области

Смертельное ДТП произошло рано утром 14 мая в Шацком районе. На 340 километре автомобильной дороги М-5 «Урал» на скорости столкнулись УАЗ и Mitsubishi Grandis. Подробности дорожного происшествия рассказали в пресс-службе областного УМВД.

По предварительной информации, за рулем УАЗа с полуприцепом находился 54-летний мужчина – житель Сызрани. В салоне же иномарки находились, как минимум, четыре человека, включая водителя – 45-летнего жителя Липецкой области.

УАЗ после столкновения сильно пострадал. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области

В результате столкновения 43-летняя пассажирка Mitsubishi получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла на месте. Водителя и еще двоих пассажиров: 32-летнего мужчину и 25-летнюю женщину на скорой доставили в больницу. Судя по фото с места ДТП, которые опубликовала полиция, оба автомобиля получили повреждения, но сильнее пострадал УАЗ – машину почти полностью уничтожил огонь.

Причины и обстоятельства трагической аварии выясняют сотрудники областной Госавтоинспекции.