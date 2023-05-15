Детсады с вакантными местами в Рязани перечислила горадминистрация

Появилась актуальная информация о вакантных местах в детсадах Рязани.

Администрация Рязани опубликовала информацию о вакантных местах в детских садах. Данные от управления образования и молодежной политики актуальны на 15 мая.

Все сведения представлены с разбивкой по возрастным категориям. Так, детей в возрасте 1-2 года, рожденных со 2 сентября 2021-го по 1 сентября 2022 года готовы принят одном ДОУ Октябрьского района, четырех ДОУ Железнодорожного района и 17 ДОУ Московского района.

С информацией о вакантных местах в конкретных детсадах в этой и других возрастных категориях можно ознакомиться ниже и на сайте uoimp-rzn.ru. Профильное управление также разместило другую информацию, необходимую родителям.

Как отмечают чиновники, заявления от родителей принимаются до 26 мая, заседание комиссии по вопросам комплектования детсадов состоится 7 июня, а приказ по его итогам планируется опубликовать 14 июня.

Перечень детских садов, имеющих вакантные места

Дети, рожденные со 02.09.2021 по 01.09.2022:

Железнодорожный район – ДОУ №№12, 99, 136, 145;

Московский район – ДОУ №№13, 16, 23, 28, 76, 89, 103, 104, 107, 108, 124, 126, 135, 137, 153, 154, 158;

Октябрьский район – ДОУ №№117.

Дети, рожденные со 02.09.2021 по 01.03.2022

Железнодорожный район – ДОУ №№43, 116.

В детских садах №№12, 111 имеются свободные места в группах оздоровительной направленности (для детей в возрасте от 1 до 3 лет).

Дети, рожденные со 02.09.2020 по 01.09.2021:

Железнодорожный район – ДОУ №№ 43, 73, 80, 81, 85, 87, 116, 136, 143, 145;

Московский район – ДОУ №№9, 14, 16, 23, 28, 31, 89, 93, 103, 104, 107, 108, 110, 120 (ЗРЕН), 124, 126, 135, 137, 146, 148, 153, 158;

Октябрьский район – ДОУ №№70, 105, 117, 130, 140.

Дети, рожденные со 02.09.2019 по 01.09.2020:

Железнодорожный район – ДОУ №№29, 30, 48, 73, 84, 85, 102, 109, 123, 143, 160 (ТНР);

Московский район – ДОУ №№3, 9, 23, 31,79, 101, 103, 115, 124, 126, 128, 134, 146, 151, 153, 154;

Октябрьский район – ДОУ №№21, 25, 27, 69, 77, 138, 142, 152, 157;

Советский район – ДОУ №№1 (ТНР), 2, 17, 20, 41, 55, 59, 60, 66, 96, 119, 133, школа 29.