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НовостиПроисшествия15 мая 2023 8:50

Потерявшуюся в Рязани 4-летнюю девочку нашли в лесопосадке

Она заигралась и незаметно для взрослых ушла со двора
Источник:kp.ru
Полицейские в Рязани нашли четырехлетнюю девочку, пропавшую во время прогулки с мамой. Фото: 62.мвд.рф

Полицейские в Рязани нашли четырехлетнюю девочку, пропавшую во время прогулки с мамой. Фото: 62.мвд.рф

13 мая в Рязани пропала четырехлетняя девочка, гулявшая во дворе на улице Бирюзова. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На вызов подоспел наряд патрульно-постовой службы. Полицейские опросили маму, местных жителей и начали поиски девочки.

«Через 20 минут после начала поисков сотрудники ППСП нашли ребенка в лесопосадке, расположенной недалеко от дома», - рассказали в УМВД.

Как оказалось, девочка заигралась и ушла со двора в момент, когда мама отвлеклась во время прогулки. В какой-то момент она опомнилась, что осталась одна, испугалась и остановилась. Вскоре ее нашли полицейские.