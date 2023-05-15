Потерявшуюся в Рязани 4-летнюю девочку нашли в лесопосадке

Полицейские в Рязани нашли четырехлетнюю девочку, пропавшую во время прогулки с мамой. Фото: 62.мвд.рф

13 мая в Рязани пропала четырехлетняя девочка, гулявшая во дворе на улице Бирюзова. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На вызов подоспел наряд патрульно-постовой службы. Полицейские опросили маму, местных жителей и начали поиски девочки.

«Через 20 минут после начала поисков сотрудники ППСП нашли ребенка в лесопосадке, расположенной недалеко от дома», - рассказали в УМВД.

Как оказалось, девочка заигралась и ушла со двора в момент, когда мама отвлеклась во время прогулки. В какой-то момент она опомнилась, что осталась одна, испугалась и остановилась. Вскоре ее нашли полицейские.