В рязанской Горроще три дня подряд будут отключать электричество

В Горроще три дня подряд будут отключать свет. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В рязанском микрорайоне Горроща три дня подряд будут отключать свет. О грядущих коммунальных неудобствах жителей предупреждает мэрия. Лампочки в квартирах рязанцев погаснут уже в 9 часов утра 16, 17 и 18 мая.

В несчастливом перечне оказались три улицы: Толстого, Гоголя и Полетаева. Причиной отключения электроэнергии станут работы на воздушной линии, которые запланировали энергетики. Вернуть свет в квартиры планируется к 16.00 часам.

Адреса, по которым приостановится электроснабжение 16, 17 и 18 мая:

- улица Толстого, дома 2/22, 4/19;

- улица Гоголя, дома 17, 13;

- улица Полетаева, дома 7/11, 5, 3, 1/14.