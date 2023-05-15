Рязанский митрополит Марк назвал реальный показатель близости с Богом

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк заявил о существовании реального показателя близости с Богом.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк заявил о существовании реального показателя близости с Богом. Он утверждает, что 85% родителей в Рязани выбирают для своих детей предмет «Основы православной культуры».

«Это говорит о том, что родители считают себя людьми православными. Одно дело считать себя человеком верующим, а другое - быть им на самом деле», - прозвучало из уст митрополита в видео, опубликованном 15 мая.

«Реальный показатель степени нашей близости с Богом - это время, которое мы уделяем общению с Богом», - высказался Марк.

Речь шла, прежде всего, об общении через молитву. Митрополит считает, что именно так можно отличить человека, который считает себя верующим, от того, кто является верующим на самом деле.

Аргументировал свою позицию представитель РПЦ с помощью аналогии. Он отметил, что если один человек любит другого, то старается проводить с ним или с ней как можно больше времени.