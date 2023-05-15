Навигационный сезон открыт. Дебаркадер пришвартовался к пристани в рязанском Лесопарке

Дебаркадер начал свою работу у пристани в рязанском Лесопарке. Фото: Александр ДЖАФАРОВ/РВ

В Рязани стартует летний навигационный сезон – к пристани, расположенной в городском Лесопарке, пришвартовался дебаркадер. Об этом пишут «Рязанские ведомости». Теперь туристы смогут приехать в Рязань не только автомобильным или железнодорожным транспортом, но и речным.

Плавучая платформа, построенная в 1962 году – собственность рязанского филиала ФГБУ «Канал имени Москвы». В Рязани дебаркадер принимает и провожает пассажиров круизных теплоходов с 2010 года, до этого выполнял ту же работу в Муроме Владимирской области.

Отметим, что в этом году платформа появилась у пристани в Лесопарке немного раньше обычного срока. В 2022 году это событие случилось 17 мая, а годом ранее – 1 июня.