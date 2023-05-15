Павлу Малкову исполнился год

Исполнился год со дня назначения Павла Малкова исполняющим обязанности губернатора Рязанской области.

10 мая исполнился ровно год со дня назначения Павла Малкова исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. Как это часто бывает, с новым руководителем рязанцы связывали большие надежды.

За год работы, конечно, все обещания выполнить невозможно. Но, с другой стороны, это довольно большой срок для того, чтобы можно было оценить деятельность руководителя области. А кто, как не жители региона должны дать такую оценку?

Сегодняшний опрос – о деятельности Павла Малкова за год работы в Рязани.

Что вам запомнилось в деятельности Павла Малкова за год работы в должности губернатора Рязанской области? Если у вас есть свой вариант для ответа – пишите его в комментариях.

1. Победа на выборах губернатора;

2. Победа в борьбе с природными пожарами;

3. Обещания решить застарелые рязанские проблемы;

4. Разработка проекта пешеходного маршрута в Рязани;

5. Формирование саратовской «диаспоры» в рязанском правительстве;

6. Регулярное проведение прямых линий и пресс-конференций;

7. Пешие прогулки по Рязани;

8. Присвоение статуса «Вечного огня» мемориалу на площади Маргелова;

9. Декларирование работы правительства в формате «24х7»;

10. Ничего не запомнилось.

Чтобы принять участие в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование – отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.