Днем 14 мая в центре Рязани случился пожар

На улице Некрасова в Рязани загорелась хозпостройка. Существовала угроза для соседних зданий. Фото: t.me/rznlifetg

Днем 14 мая над центром Рязани поднялся столб черного дыма. Оказалось, что на улице Некрасова загорелась деревянная хозяйственная постройка у дома №3.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в 14:03. К месту происшествия тут же отправились четыре автоцистерны. В ведомстве отмечают, что существовала реальная угроза распространения огня на соседние строения, однако ее удалось нейтрализовать.

«В 14:19 пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет», - рассказали в МЧС.