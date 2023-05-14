Ушла из жизни Наталья Жмурова, руководившая приемной комиссией Рязанского госуниверситета

Долгое время Наталья Жмурова возглавляла приемную комиссию РГУ.

13 мая ушла из жизни Наталья Жмурова, долгое время возглавлявшая приемную комиссию Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. Об этом сообщил ее бывший коллега Дмитрий Перехватов, семь лет работавший под ее руководством.

«Выполняя важные производственные задачи, она никогда не забывала, что почти за каждым ее решением стоят судьбы людей, и она старалась это учитывать. Это то, чего всем нам, по моему, так не хватает в современном мире», - отметил Перехватов.

Он отозвался о Наталье Владимировне как о человеке, которая всегда была готова выслушать и помочь, а также обладала ярко выраженными качествами эффективного менеджера - человека, работающего на результат

Прощание с Натальей Жмуровой состоится 16 мая в храме на территории больницы им. Н.А. Семашко, время уточняется.