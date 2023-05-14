Здание в центре Рязани реконструируют под технопарк

Площади будут сдавать на льготных условиях предпринимателям, работающим в направлениях информационных технологий и радиоэлектроники.

В центре Рязани началась реконструируя трехэтажного здания по адресу: улица Каширина, дом 1. Соответствующее извещение получил Госстройнадзор.

В комплексе бывшего училища связи это был склад. Теперь же здесь должны разместиться резиденты Рязанского инновационного научно-технологического центра.

«В обновленном корпусе на площади 2800 кв м разместятся новые резиденты – малый и средний бизнес, работающий в направлениях информационных технологий и радиоэлектроники», - пояснил заместитель председателя областного правительства Артем Никитин.

Также Никитин отметил, что для предпринимателей будет действовать льготная арендная ставка. Для отбора резидентов Корпорация развития Рязанской области организует конкурс.

Реконструкцию здания планируют завершить к концу октября 2023 года.