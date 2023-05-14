Ночью на выезде из Рязани перевернулся автомобиль ВАЗ. Водитель сбежал с места ДТП. Фото: t.me/rznlifetg

В ночь на 14 мая на выезде из Рязани со стороны села Дядьково перевернулся автомобиль ВАЗ-2115. Как сообщает подписчик RZN LIFE, это случилось примерно в 1:30 «после заправки Газпромнефть».

«Автомобиль влетел в разделительный островок со щебенкой, пролетел около 30 метров и остался лежать на крыше», - рассказал очевидец.

По его словам, водитель тут же сбежал с места ДТП. Подробности случившегося уточняются.