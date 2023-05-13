Рязанцам предложили стать наставниками для детей-сирот Фото: Юрий ЮГАНСОН

Неравнодушным рязанцам предложили присоединиться к проекту «Я – наставник!», и помогать сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщили организаторы проекта.

- Если вы хотите дарить тепло своей души ребенку из детского дома, самое время присоединиться к проекту «Я-Наставник»!

Чтобы стать участником проекта, нужно заполнить анкету, пройти два тренинга и собеседование с психологом, собрать справки. Затем наставнику нужно будет раз в неделю общаться с ребенком, искренне интересуясь его жизнью. Так можно помочь ребенку увидеть мир за пределами детского дома, понять себя, стать увереннее и осознанно подойти к выбору будущей профессии.

Наставником и другом для ребенка из детского дома может стать каждый взрослый старше 24 лет.

СПРАВКА

С 2020 года в Рязанской области реализуется проект по наставничеству, созданный АНО «ПроДетство» при поддержке Фонда президентских грантов. Его миссия – создать возможности для социализации, развития коммуникативных навыков у детей и подростков, оставшихся без попечения родителей.