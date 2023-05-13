14 мая в Рязанской области прогнозируют небольшой дождь и до +19 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье, 14 мая, в Рязанской области ожидается небольшой дождь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. При этом ночью преимущественно осадков не ожидают, а днем местами по области прогнозируют небольшой дождь.

Ветер ожидается северный, со скоростью 6-11 метров в секунду.

В воскресенье синоптики обещают температуру воздуха по области ночью от +4 до +9°С, днем предвещают от +14 до +19°С.