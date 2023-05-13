Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2023 13:10

14 мая в Рязанской области прогнозируют небольшой дождь и до +19 градусов

Ожидается переменная облачность
Источник:kp.ru
14 мая в Рязанской области прогнозируют небольшой дождь и до +19 градусов

14 мая в Рязанской области прогнозируют небольшой дождь и до +19 градусов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье, 14 мая, в Рязанской области ожидается небольшой дождь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. При этом ночью преимущественно осадков не ожидают, а днем местами по области прогнозируют небольшой дождь.

Ветер ожидается северный, со скоростью 6-11 метров в секунду.

В воскресенье синоптики обещают температуру воздуха по области ночью от +4 до +9°С, днем предвещают от +14 до +19°С.