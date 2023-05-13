Рязанские аисты Гоша и Руслана в четвертый раз стали родителями

Небольшой ветерок колышет провода подключенной к птичьему вольеру видеокамеры и листву близрастущих кустарников. Но опять ставшая мамой аистиха Руслана невозмутимо лежит в гнезде. Она усердно строила его для будущего потомства вместе с мужем – таким же нелетным аистом Гошей.

Сегодня у них особенный день – в кладке стало на одно яйцо меньше, вылупился первенец. Гоша, как заботливый отец и любящий супруг, сменяет Руслану на посту, чтобы спутница жизни могла поесть и отдохнуть от родительских забот. Рядом с пушистым комочком под пернатым родителем остаются четыре яйца - будущие братья и сестры.

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