Выпускник Рязанского автотранспортного техникума Сергей Мелешко погиб в зоне СВО.

В Рязанской области простились еще с одним погибшим в зоне СВО. Церемония прощания прошла с выпускником Рязанского автотранспортного техникума имени Живаго Сергеем Мелешко. Об этом сообщается в официальной группе учебного заведения в соцсети.

- Коллектив техникума глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семье и родным погибшего. Светлая память защитнику Отечества, - говорится в некрологе.

Траурные мероприятия прошли в Рязанской области 3 мая. Известно, что Сергей Мелешко закончил техникум в 2019 году.