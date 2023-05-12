SHAMAN, опустившись на колено, держал микрофон, а юная рязанка пела: «Улетай на крыльях ветра!»

Ярослав Дронов, больше известный как SHAMAN, выступил в Рязани 11 мая.

11 мая в Рязани состоялся концерт Ярослава Дронова, больше известного как SHAMAN. Читатели прислали КП-Рязань видео из ДС «Олимпийский», где выступал артист.

Исполняя песню «Улетай», SHAMAN вышел в зал и дал возможность нескольким зрителям спеть вместе с ним. Одной из таких зрительниц стала стоявшая слева от сцены девочка. Пока артист, опустившись на колено, держал перед юной рязанкой микрофон, она красиво исполнила припев.

Обнявшись с ней и поблагодарив, звездный «ассистент» вернулся на сцену.

Видео доступно на канале КП-Рязань в Дзен.