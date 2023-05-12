В Рязани загорелся производственный цех на улице Новой

Фото: социальная сеть "ВКонтакте", группа "Новости Рязани ВКонтакте".

В пятницу, 12 мая, в 14.54 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на территории одного из предприятий, расположенных на улице Новой в Рязани (здание 51б).

В 15.28 пожарным удалось локализовать распространение огня на площади 80 квадратных метров, а в 15.31 - ликвидировать открытое горение.

С огнем боролись 21 человек личного состава и восемь единиц техники.

Информации о пострадавших до настоящего времени не поступало.