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НовостиОбщество12 мая 2023 11:40

ГИБДД проведет масштабные рейды в Рязанской области 12-14 мая

Полицейские будут прибегать к массовой остановке транспортных средств
Источник:kp.ru
ГИБДД проведет масштабные рейды в Рязанской области 12-14 мая.

ГИБДД проведет масштабные рейды в Рязанской области 12-14 мая.

Госавтоинспекция анонсировала широкомасштабные рейды на пятницу и ближайшие выходные, 12-14 мая. Оперативно-профилактические мероприятия направлены на пресечение различных нарушений ПДД.

«При проведении мероприятий сотрудники полиции будут производить массовую остановку транспортных средств», - отметили в пресс-службе ГИБДД по Рязанской области.

Автоинспекторы обратились к участникам дорожного движения с просьбой сообщать о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге. О грубом нарушении ПДД можно сообщать по телефону 112 или же через раздел прием обращений на официальном сайте ГИБДД.