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НовостиПроисшествия12 мая 2023 10:55

Виновника пьяного ДТП в Рязани, погубившего беременную женщину, осудили на 8 лет

Страшная авария случилась в апреле 2022 года на Ряжском шоссе
Источник:kp.ru
Вынесен приговор по уголовному делу о ДТП на Ряжском шоссе, в котором погибла беременная женщина. Фото: УМВД по Рязанской области.

Вынесен приговор по уголовному делу о ДТП на Ряжском шоссе, в котором погибла беременная женщина. Фото: УМВД по Рязанской области.

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор по уголовному делу о ДТП на Ряжском шоссе. Оно случилось 17 апреля 2022 года, и жертвой той страшной аварии стала 36-летняя беременная женщина.

Тогда 41-летний мужчина на Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу и его автомобиль столкнулся лоб в лоб с Volkswagen Polo. Управлявшая Volkswagen женщина скончалась от полученных травм. Погиб и плод. Как сообщает областная прокуратура, срок беременности был около 30 недель.

Кроме того, оказалось, что водитель Chevrolet был пьян и превысил скорость.

В итоге виновник ДТП приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на два года после отбытия основного наказания.