На усадьбе слышны выстрелы: сельчанин палил из винтовки «Маузер» по поросятам

Житель рязанского села решил применить старинную винтовку «Маузер» для забоя поросят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Сысои Сараевского района полиция нагрянула на усадьбу к местному 60-летнему жителю. Кто-то рассказал, что оттуда раздаются выстрелы, а никакого оружия за хозяином зарегистрировано не было.

В сарае у сельчанина обнаружилась винтовка. Как установили эксперты, это «Маузер» калибра 5,6 мм 1959 года выпуска. Оружие изъято, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Оказалось, что винтовку мужчина обнаружил, разбирая вещи умершего родственника, и незадолго до визита полицейских решил применить ее... для забоя поросят. Тогда-то выстрелы и услышали.

Против хозяина усадьбы возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия по ч. 1 ст.222 УК РФ.