АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы в Рязанской области Фото: материалы пресс-служб

В Рязанской области завершились плановые ремонтные работы на производственных объектах АО «Транснефть-Верхняя Волга». Также работы завершены на производственных объектах предприятия в Московской и Нижегородской областях. Об этом сообщили в службе общественных коммуникаций компании.

Работы проводили на магистральных нефтепродуктопроводах, нефтепроводах, линейных производственно-диспетчерских станциях и на нефтеперекачивающих станциях. В плановых мероприятиях приняли участие более 200 человек, использовалось 80 единиц техники. На время работ выполняли плановые остановки систем, но сейчас транспортировка нефти и нефтепродуктов возобновлена по графику и проходит в штатном режиме.

На подводном переходе через малый водоток 109 км Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг Москвы подключали три временные обводные линии общей протяженностью 600 метров, чтобы транспортировать авиационный керосин, дизельное топливо и автомобильный бензин.

Специалисты провели первичную диагностику построенного участка резервной нитки подводного перехода магистрального нефтепровода Горький – Рязань-1 через реку Пару, протяженностью 4,4 км. Длина дюкера (подводной части) участка составляет 277 метров. Для обследования они использовали многоканальный профилемер с инерциальной навигационной системой, разработанный АО «Транснефть - Диаскан». Этот прибор служит для выявления и измерения возможных изменений геометрии трубопровода: перемещений, изгибов, поворотов. Кроме того, устройство определяет координаты оси нефтепровода. Результаты обследования показали, что подводный переход и резервная нитка магистрального нефтепровода находятся и функционируют в нормативном состоянии, подтверждена их безопасность.

После завершения внутритрубной диагностики на отводе от магистрального нефтепродуктопровода Горький – Ярославль на нефтебазу «Гороховец» на линии по транспортировке дизельного топлива подключили временные узлы пуска и приема средств очистки и диагностики. Эти узлы нужны для периодического запуска в трубопровод и приема из него внутритрубных очистных, диагностических устройств в потоке перекачиваемых нефтепродуктов.

- Отечественное оборудование используется для проведения своевременной диагностики и оценки состояния трубопроводов после завершения плановых ремонтных работ на линейной части, - отмечают в службе коммуникаций.

На линейной части Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода, а также линейной производственно-диспетчерской станции и нефтеперекачивающей станции «Рязань» провели средний ремонт восьми шиберных задвижек с наивысшим классом герметичности. Кроме того, на линейной производственно-диспетчерской станции «Володарская» заменили запорную арматуру резервуара. Работы позволили продлить период безопасной работы трубопроводов на три года, до следующей диагностики.