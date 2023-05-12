Горячую воду с 15 мая отключат в домах на 10 улицах Рязани

С 15 по 19 мая в Рязани отключат горячую воду в домах на 10 улицах. Это улицы Гагарина, 4-я Линия, Березовая, Вокзальная, Гоголя, Зубковой, Стройкова, Черновицкая, Первомайский проспект и площадь Димитрова.

Всего в списке 28 адресов, в том числе 26 жилых домов, гимназия №2 и школа №13.

В пресс-службе администрации Рязани отключения объяснили профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения. Где и когда не будет горячей воды в мае, ранее сообщало МУП «РМПТС».

По каким адресам отключат ГВС с 15 по 19 мая:

- ул. Гагарина, д. 158 (гимназия №2), д. 156, д. 156 корп. 1, д. 156 корп. 2;

- Первомайский проспект, д. 61 (школа №13);

- ул. 4-я Линия, д. 1, д. 3;

- ул. Березовая, д. 1, д. 1 корп. 1, д. 1л, д. 2, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12;

- ул. Вокзальная, д. 97, д. 99, д. 101;

- ул. Гоголя, д. 29, д. 31, д. 33;

- пл. Димитрова, д. 3;

- ул. Зубковой, д. 10б;

- ул. Стройкова, д. 49;

- ул. Черновицкая, д. 25 корп. 2.